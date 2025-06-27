Пару из Касимова осудили за фиктивную регистрацию мигрантов

По данным следствия, с мая 2023 года по март 2024 года супруги за денежное вознаграждение фиктивного зарегистрировали 5 иностранцев в арендуемых ими жилых помещениях. Мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 100 000 рублей, женщине — 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком и штраф в размере 50 000 рублей.

Пару из Касимова осудили за фиктивную регистрацию мигрантов. Об этом сообщает региональный СК.

По данным следствия, с мая 2023 года по март 2024 года супруги за денежное вознаграждение фиктивного зарегистрировали 5 иностранцев в арендуемых ими жилых помещениях.

Мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 100 000 рублей, женщине — 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком и штраф в размере 50 000 рублей.