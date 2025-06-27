Настоятелем храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Рязани стал Сергий Соколов

Об этом сообщает пресс-служба рязанской епархии. Отмечается, что прежний настоятель Георгий Булеков стал настоятелем храма Рождества Богородицы в Дягилеве. Он также освобожден от должности первого зампреда отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии.