Над российскими регионами за ночь сбили 39 украинских БПЛА

Отмечается, что 19 беспилотников уничтожили над Ростовской областью, 13 — над Волгоградской, 4 над Республикой Крым, по одному над территориями Белгородской, Брянской и Самарской областей.