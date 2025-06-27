Над российскими регионами за ночь сбили 39 украинских БПЛА
Отмечается, что 19 беспилотников уничтожили над Ростовской областью, 13 — над Волгоградской, 4 над Республикой Крым, по одному над территориями Белгородской, Брянской и Самарской областей.
Над российскими регионами за ночь сбили 39 украинских БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Отмечается, что 19 беспилотников уничтожили над Ростовской областью, 13 — над Волгоградской, 4 над Республикой Крым, по одному над территориями Белгородской, Брянской и Самарской областей.