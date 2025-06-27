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На пляже рязанец ударил женщину ножом в грудь и пытался скрыться в лесу
Инцидент произошел на пляже озера у поселка Ласковский Рязанского района. По предварительной информации полиции, две незнакомые между собой компании отдыхали с палатками. Вечером они выпили. Нетрезвый 31-летний мужчина заговорил с женщиной из соседней компании. В какой-то момент в разговоре прозвучали оскорбительные слова. Рязанец «обиделся» и ударил ножом 37-летнюю женщину в грудь, а затем убежал в лес. 31-летнего мужчину задержали. Женщину госпитализировали. Возбудили уголовное дело. Фигуранту грозит до 11 лет лишения свободы. Подозреваемого взяли под стражу.

Рязанец ударил женщину ножом в грудь на пляже и пытался скрыться в лесу. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Инцидент произошел на пляже озера у поселка Ласковский Рязанского района. По предварительной информации полиции, две незнакомые между собой компании отдыхали с палатками. Вечером они выпили. Нетрезвый 31-летний мужчина заговорил с женщиной из соседней компании. В какой-то момент в разговоре прозвучали оскорбительные слова. Рязанец «обиделся» и ударил ножом 37-летнюю женщину в грудь, а затем убежал в лес.

31-летнего мужчину задержали. Женщину госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 11 лет лишения свободы. Подозреваемого взяли под стражу.