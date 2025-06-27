Минюст снова расширил список иноагентов
Минюст включил в реестр иноагентов комика, бывшего участника команды КВН «Обычные люди» Евгения Трикоза*, рэпера Наума Блика*, правозащитников Артема Клыга* и Тамиллу Иманову*.*признаны иноагентами на территории РФ
Минюст снова расширил список иноагентов. Об этом сообщает РБК.
Минюст включил в реестр иноагентов комика, бывшего участника команды КВН «Обычные люди» Евгения Трикоза*, рэпера Наума Блика*, правозащитников Артема Клыга* и Тамиллу Иманову*.
*признаны иноагентами на территории РФ