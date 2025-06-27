«Медителл» объявил о наборе 200 сотрудников для нового производства в индустриальном парке «Рязанский»

«Медителл» объявил о наборе 200 сотрудников для нового производства в индустриальном парке «Рязанский». Об этом сообщает Корпорация развития Рязанской области.

200 рабочих мест откроется на новом современном производстве Группы компаний «Медителл», которую в ближайшее время запустят на территории Индустриального парка «Рязанский». Об актуальных вакансиях, условиях работы и возможностях карьерного роста представители предприятия рассказали посетителям федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», которая 27 июня состоялась в «Точке кипения».

«У нас идет активный набор сотрудников для новой производственной площадки. Открыты вакансии рабочих специальностей. Нам требуются операторы производственных линий, наладчики оборудования, инженеры-механики, технологи, электромонтеры. Все вместе мы сможем уже скоро ударно запустить новое производство. Мы — экологичная компания, причем не только по отношению к окружающей среде, но и к своим сотрудникам. Предоставляем достойные условия работы, полный соцпакет, высокую зарплату, премии, корпоративный транспорт и многие другие бонусы», — поделился директор по производству ГК «Медителл» Александр Маслов.

Отмечается, что еще одна производственная площадка ГК «Медителл» — завод «РусВата» — расположена в Клепиковском районе. Предприятие выпускает продукцию под 9-ю брендами, включая влажные салфетки, бинты и марлевые повязки, товары женской гигиены.

В ярмарке вакансий приняли участие еще 5 инвесткомпаний-участников проекта «Кадры для инвесторов» Корпорации развития Рязанской области. Это завод высокопрочного крепежа «Бервел», научно-производственное предприятие «Александр», производитель вентиляционного оборудования ERA Group, компании «Русская Аграрная Группа» и «СтальСтройТехнологии». Они предложили посетителям ярмарки — студентам, выпускникам школ, рязанцам в поисках работы и желающим сменить профессию — в общей сложности около 200 вакансий с конкурентноспособными условиями работы.

Корпорация развития инициировала и курирует проект «Кадры для инвесторов» уже 3 года. Партнеры и участники проекта — 18 инвесткомпаний региона, все вузы и ссузы Рязанской области. Традиционно участники проекта презентуют свой кадровый потенциал на ярмарках трудоустройства. Для решения кадровых вопросов инвесткомпаний Корпорация запустила серию профориентационных видеороликов «Дело в кадрах».