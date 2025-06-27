Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 28-29 июня

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В стендап-клубе «Punch» выступит Леонид Кулаков, в МКЦ состоится концерт оркестра CAGMO «Симфония Король и Шут», а в пабе «Две будки в Ирландии» пройдет акустический концерт группы «Обними Кита».
На трассе биатлонного комплекса «Алмаз» пройдет забег «Экопарк Алмаз Трейл-2025 на призы Сергея Колесникова».
В Рязани мероприятия, посвященные Дню молодежи, пройдут в пространстве Дома молодежи и на рязанской ВДНХ. Также на Рязанской ВДНХ пройдет ИТ-фестиваль «Код фест».
В картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» начала работу выставка вышивки Марины Ибрагимовой «Русский дух», а в художественном музее — выставка произведений Василия Кандинского «Цветозвуки» из собрания Павла Башмакова (Санкт-Петербург).
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