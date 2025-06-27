Финляндии разрешили закрыть границу с РФ
Отмечается, что Европарламент согласился с оценкой Европейской комиссии, разрешившей Финляндии закрыть границу с Россией. Ранее русскоязычные активисты подавали петицию на открытие границы. Они заявляли, что решение властей Финляндии закрыть границу оказало негативное влияние на финские семьи, имеющие родственные связи в России.
Финляндии разрешили закрыть границу с РФ. Об этом сообщает «
Отмечается, что Европарламент согласился с оценкой Европейской комиссии, разрешившей Финляндии закрыть границу с Россией.
Ранее русскоязычные активисты подавали петицию на открытие границы. Они заявляли, что решение властей Финляндии закрыть границу оказало негативное влияние на финские семьи, имеющие родственные связи в России.