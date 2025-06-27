Десятки домов в Рязани остались без холодной воды

Отмечается, что ресурса не будет до 15:30 по адресам: ул. Ленпоселок (п. Канищево) 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15 корп.1, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 42а, 42б, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 58 корп.1, 59а, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 73 ж1.