Деньги умерших в рязанской больнице пациентов переведут на счет государства

Отмечается, что на лицевом счете стационарного учреждения здравоохранения в Рязани находятся деньги умерших пациентов, у которых нет родственников. Прокуратура через суд потребовала забрать у больницы 22 тысячи рублей и передать в собственность государства.

Деньги умерших в рязанской больнице пациентов переведут на счет государства. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что на лицевом счете стационарного учреждения здравоохранения в Рязани находятся деньги умерших пациентов, у которых нет родственников.

Прокуратура через суд потребовала забрать у больницы 22 тысячи рублей и передать в собственность государства.