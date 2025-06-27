Daily Mail: MI6 возглавит внучка украинского дезертира и пособника нацистов

Отмечается, что часть биографии будущей главы Секретной разведывательной службы Великобритании скрыта. Однако журналисты изучили архивы немецкого города Фрайбург и выяснили, что ее родственником является Константин Добровольский по прозвищу «Мясник». Он родился в 1906 году в Черниговской губернии Российской империи. Во время Великой Отечественной войны Добровольский дезертировал из Красной армии, перешел на сторону Германии в составе танкового подразделения СС. По данным издания, он принимал непосредственное участие в боевых действиях под Киевом и жестоко расправлялся с евреями.

С 1 октября британскую разведку MI6 возглавит внучка украинского дезертира и пособника нацистов Блейз Метревели. Об этом передает газета Daily Mail.

Отмечается, что часть биографии будущей главы Секретной разведывательной службы Великобритании скрыта. Однако журналисты изучили архивы немецкого города Фрайбург и выяснили, что ее родственником является Константин Добровольский по прозвищу «Мясник».

Он родился в 1906 году в Черниговской губернии Российской империи. Во время Великой Отечественной войны Добровольский дезертировал из Красной армии, перешел на сторону Германии в составе танкового подразделения СС. По данным издания, он принимал непосредственное участие в боевых действиях под Киевом и жестоко расправлялся с евреями.

Блейз Метревели станет 18-м руководителем Секретной разведывательной службы Великобритании (MI-6) и первой женщиной во главе ведомства. 1 октября Метревели сменит Ричарда Мура, который покинет свой пост осенью.

Фото: United Kingdom Foreign Office; ФЗ/Архив Фрайбург (Германия)