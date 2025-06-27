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Аналитика ВТБ: бизнес нуждается в инженерах и рабочих

Средний и малый бизнес в первую очередь испытывает потребность в технических специалистах и рабочих. Большинство компаний этого сегмента повышают зарплаты своим сотрудникам и проводят индексацию. Об этом говорят результаты опроса о влиянии кадрового дефицита на работу предпринимателей, проведенного ВТБ.

Согласно опросу, каждая четвертая компания среднего и малого бизнеса нуждается в инженерах, технических специалистах (наладчиках оборудования, операторах станков и других) или рабочих. В сферах строительства и промышленности о такой потребности сообщают половина предприятий.

Для снижения рисков, вызванных дефицитом на рынке труда и удержанием кадров, две из трех компаний среднего и малого бизнеса повышают зарплаты и проводят индексацию. Около 20% предпринимателей создают для сотрудников более комфортные условия труда, предлагают гибкий график работы и инвестируют в повышение квалификации специалистов. По примеру крупных компаний, они также внедряют практику работы с молодыми специалистами: четверть предприятий СМБ развивают свои программы стажировок и наставничества.

Четверть компаний не оценивают текучесть кадров, но при выявлении проблем принимают меры по ее снижению. Для поиска и привлечения сотрудников более 50% компаний используют услуги сайтов с вакансиями, 20% — рекомендации и социальные сети. Аутсорсинг и фриланс востребованы лишь в каждой пятой компании.

«Для устойчивого развития среднего и малого бизнеса сегодня критически важно не только оперативно реагировать на дефицит квалифицированных кадров через повышение зарплат и улучшение условий труда, но и системно инвестировать в привлечение и развитие молодых специалистов. Именно они обеспечат инновационный потенциал и долгосрочный рост отраслей, таких как строительство и промышленность, где кадровый голод сегодня особенно острый. Без комплексного подхода к кадровой политике бизнес рискует столкнуться с ограничениями в производственных возможностях и потерей конкурентоспособности», — отметил заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников.

*Опрос был проведен ВТБ в мае 2025 года среди 425 представителей малого и среднего бизнеса из различных отраслей. Участники оценивали причины и последствия кадрового дефицита, а также применяемые стратегии по привлечению и удержанию сотрудников.