27 июня движение по мосту через Оку будет временно приостановлен

27 июня с 10:00 до 14:00 будет прекращено движение по наплавному мосту у села Троица в Спасском районе. Информация об этом появилась на сайте ГУ МЧС России по Рязанской области. На месте установлены предупреждающие знаки. Имеется объездной путь, поэтому проезду между населенными пунктами ничего не препятствует. На жизнеобеспечении населения это также не скажется.

27 июня с 10:00 до 14:00 будет прекращено движение по наплавному мосту у села Троица в Спасском районе. Информация об этом появилась на сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.

На месте установлены предупреждающие знаки. Имеется объездной путь, поэтому проезду между населенными пунктами ничего не препятствует.

На жизнеобеспечении населения это также не скажется.