За ночь над регионами РФ сбили 50 БПЛА

В ночь на 26 июня средства российской ПВО сбили 50 украинских БПЛА. 23 БПЛА уничтожены над территорией Курской области, 11 — над территорией Ростовской области, шесть — над территорией Брянской области, по три — над территориями Белгородской, Московской областей, два — над Крымом, по одному — над территориями Республики Мордовия и Калужской области. Информации о пострадавших нет.