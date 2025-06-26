За 10 лет состояние самых богатых людей мира увеличилось на $33,9 трлн

Состояние трех тысяч миллиардеров выросло с 2015 года на $6,5 трлн и достигло 14,6% мирового ВВП. При этом частный капитал с 1995 по 2023 год вырос на $342 трлн — в восемь раз больше, чем государственные активы ($44 трлн). Отмечается, что рост личного капитала сопровождается рекордным сокращением гуманитарной помощи. В публикации сказано, что страны G7 урежут ее на 28% в 2026 году по сравнению с 2024 годом, что станет самым резким снижением с 1960 года.

За 10 лет состояние самых богатых людей мира увеличилось на $33,9 трлн. Соответствующая информация размещена в отчете Oxfam, опубликованный перед конференцией ООН по финансированию развития в Севилье, передает «Ъ».

Состояние трех тысяч миллиардеров выросло с 2015 года на $6,5 трлн и достигло 14,6% мирового ВВП. При этом частный капитал с 1995 по 2023 год вырос на $342 трлн — в восемь раз больше, чем государственные активы ($44 трлн).

Отмечается, что рост личного капитала сопровождается рекордным сокращением гуманитарной помощи. В публикации сказано, что страны G7 урежут ее на 28% в 2026 году по сравнению с 2024 годом, что станет самым резким снижением с 1960 года.