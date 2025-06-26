WhatsApp* добавил новую функцию с нейросетью
В мессенджере внедрили «ИИ-сводку» непрочитанных сообщений в чатах, функцию назвали Message Summaries. В ней применяется технология Private Processing и, как заявляется, не уведомляет других пользователей об использовании резюмирования. Нововведение пока что доступно только в США, далее его распространят и на другие страны. *принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией
WhatsApp* добавил новую функцию с нейросетью. Об этом пишет РБК.
В мессенджере внедрили «ИИ-сводку» непрочитанных сообщений в чатах, функцию назвали Message Summaries. В ней применяется технология Private Processing и, как заявляется, не уведомляет других пользователей об использовании резюмирования.
Нововведение пока что доступно только в США, далее его распространят и на другие страны.
*принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией