ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в Днепропетровской области

Российские войска нанесли авиаудары по позиции ВСУ в Днепропетровской области. Отмечается, что ВКС нанесли серию точечных авиаударов. Один из ударов выполнен в районе населенного пункта в Днепропетровской области. Использована авиабомба ФАБ-1500, оснащенная модулем планирования и коррекции. Также два авиаудара зафиксированы в районе ДНР. Там российская авиация задействовала три боеприпаса типа ФАБ-500. Объектом поражения стал пункт временного размещения ВСУ.

ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщает LIFE со ссылкой на Минобороны.

По данным издания, российские войска нанесли авиаудары по позиции ВСУ в Днепропетровской области. Отмечается, что ВКС нанесли серию точечных авиаударов. Один из ударов выполнен в районе населенного пункта в Днепропетровской области. Использована авиабомба ФАБ-1500, оснащенная модулем планирования и коррекции.

Также два авиаудара зафиксированы в районе ДНР. Там российская авиация задействовала три боеприпаса типа ФАБ-500. Объектом поражения стал пункт временного размещения ВСУ.