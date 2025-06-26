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Врачи рассказали рязанцам об опасности холодных напитков
Отмечается, что холодный лимонад или чай со льдом могут провоцировать приступы фибрилляции предсердий, одного из самых распространенных и опасных нарушений сердечного ритма. У пациентов аритмия стабильно возникала вскоре после употребления холодных напитков. Ученые отметили, что механизм этого явления пока не до конца понятен.

Врачи рассказали об опасности холодных напитков. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на журнал JCE.

Отмечается, что холодный лимонад или чай со льдом могут провоцировать приступы фибрилляции предсердий, одного из самых распространенных и опасных нарушений сердечного ритма.

У пациентов аритмия стабильно возникала вскоре после употребления холодных напитков.

Ученые отметили, что механизм этого явления пока не до конца понятен.

Авторы исследования подчеркивают: чувствительность к холодным напиткам наблюдается не у всех, однако при наличии изменений в работе сердца при их употреблении нужно обратиться к врачу. Простое изменение пищевых привычек может значительно улучшить контроль над заболеванием и снизить риск осложнений.