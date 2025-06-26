В Забайкальском крае неделю борются с лесными пожарами

В Забайкальском крае неделю борются с лесными пожарами. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Возгорания начались рядом с поселком Атамановка. По словам местных жителей, несмотря на усилия МЧС и добровольцев, огонь продолжает распространяться и подбирается к жилым домам. Отмечается, что уже уничтожен один СНТ.

«Нам нужна помощь! Люди измотаны, тушат местные из леек, подвозят воду на своих машинах, нет ни респираторов, ни рюкзаков», — рассказали собеседники портала.

Губернатор Александр Осипов заявил, что «ситуация с пожарами остается напряженной» из-за жары и ветра.