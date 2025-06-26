В Свердловской области молодая мать убила новорожденную дочь

В Свердловской области молодая мать убила новорожденную дочь. Об этом сообщает URA.RU .

По данным издания, 20-летняя Анастасия с силой бросила ребенка на диван. Тот получил черепно-мозговую травму и скончался. Мертвую девочку нашел отец-военный, когда вернулся домой на обед. Рядом с телом была записка со словами: «Прости меня, пожалуйста. Я плохая мать».

По словам знакомых девушка с трудом справлялась с младенцем и уже через месяц устала от криков и подгузников.