В США сделали заявление о России после саммита НАТО
По словам бывшего помощника заместителя Пентагона Стивена Брайена, Россию не напугает пересмотр оборонных расходов НАТО в 2029 году. Ранее стало известно, что члены НАТО обязались повысить военные расходы до 5% от ВВП по итогам саммита альянса.
В США сделали заявление о России после саммита НАТО. Об этом сообщает Газета.RU со ссылкой на издание Weapons and Strategy.
По словам бывшего помощника заместителя Пентагона Стивена Брайена, Россию не напугает пересмотр оборонных расходов НАТО в 2029 году.
Ранее стало известно, что члены НАТО обязались повысить военные расходы до 5% от ВВП по итогам саммита альянса.