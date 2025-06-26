В США сделали заявление о России после саммита НАТО

По словам бывшего помощника заместителя Пентагона Стивена Брайена, Россию не напугает пересмотр оборонных расходов НАТО в 2029 году. Ранее стало известно, что члены НАТО обязались повысить военные расходы до 5% от ВВП по итогам саммита альянса.

В США сделали заявление о России после саммита НАТО. Об этом сообщает Газета.RU со ссылкой на издание Weapons and Strategy.

По словам бывшего помощника заместителя Пентагона Стивена Брайена, Россию не напугает пересмотр оборонных расходов НАТО в 2029 году.

Ранее стало известно, что члены НАТО обязались повысить военные расходы до 5% от ВВП по итогам саммита альянса.