В рязанском онкологическом диспансере заработал колл-центр

Получить консультацию или записаться к врачу рязанцы могут по единому многоканальному номеру 60-00-44. Также можно отменить прием и перенести его на другой день. Колл-центр работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 16:00. Чтобы воспользоваться услугами, необходимо: иметь полис ОМС и возможность продиктовать его номер оператору; сообщить номер контактного телефона на случай обратной связи.

В рязанском онкологическом диспансере заработал колл-центр. Об этом 26 июня сообщила пресс-служба медучреждения в соцсетях.

Получить консультацию или записаться к врачу рязанцы могут по единому многоканальному номеру 60-00-44. Также можно отменить прием и перенести его на другой день.

Колл-центр работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 16:00. Чтобы воспользоваться услугами, необходимо:

иметь полис ОМС и возможность продиктовать его номер оператору;

сообщить номер контактного телефона на случай обратной связи.

Фото: Минздрав Рязанской области