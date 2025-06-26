В рязанском онкологическом диспансере заработал колл-центр
Получить консультацию или записаться к врачу рязанцы могут по единому многоканальному номеру 60-00-44. Также можно отменить прием и перенести его на другой день. Колл-центр работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 16:00. Чтобы воспользоваться услугами, необходимо: иметь полис ОМС и возможность продиктовать его номер оператору; сообщить номер контактного телефона на случай обратной связи.
В рязанском онкологическом диспансере заработал колл-центр. Об этом 26 июня сообщила пресс-служба медучреждения в соцсетях.
Получить консультацию или записаться к врачу рязанцы могут по единому многоканальному номеру 60-00-44. Также можно отменить прием и перенести его на другой день.
Колл-центр работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 16:00. Чтобы воспользоваться услугами, необходимо:
- иметь полис ОМС и возможность продиктовать его номер оператору;
- сообщить номер контактного телефона на случай обратной связи.
Фото: Минздрав Рязанской области