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В Рязанской области усилят группировку оперативного реагирования
Зампред облправительства Рустам Халиков проверил готовность подвижного пункта управления и палаточного городка для жизнеобеспечения населения в случае чрезвычайных ситуаций. Его разместили в Рязани на территории учебно-методического центра ГО и ЧС региона. Комплекс предназначен для быстрого развертывания при ЧС: погодных катаклизмах, техногенных авариях, в том числе на объектах ЖКХ.

В Рязанской области усилят группировку оперативного реагирования. Об этом 26 июня в соцсетях сообщила пресс-служба регионального комплекса ЖХК и энергетики.

Зампред облправительства Рустам Халиков проверил готовность подвижного пункта управления и палаточного городка для жизнеобеспечения населения в случае чрезвычайных ситуаций. Его разместили в Рязани на территории учебно-методического центра ГО и ЧС региона.

Комплекс предназначен для быстрого развертывания при ЧС: погодных катаклизмах, техногенных авариях, в том числе на объектах ЖКХ.

«Оперативная группировка готова к реагированию в чрезвычайных ситуациях. В ближайшее время мы планируем увеличить количество модулей городка, улучшить техническое обеспечение противопожарных подразделений региона с учетом актуальных требований и вызовов. Это позволит быстрее развертывать сводные группы и эффективнее реагировать на ЧС любого характера», — отметил Рустам Халиков.