В Рязани завершили ремонт моста на Первомайском проспекте

В минтрансе уточнили, что ремонт осуществлялся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни. Работы велись на участке длиной 63,2 метра. На мосту заменили асфальт и деформационные швы, отремонтировали тротуары, нанесли разметку.