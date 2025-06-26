В Рязани задержали наркокурьера, который работал в нескольких регионах. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Оперативникам поступила информация о том, что 49-летний безработный житель Московской области может быть причастен к распространению запрещенных веществ на территории областного центра.
Правоохранители на въезде в город заблокировали иномарку, за рулем которой находился подозреваемый.
При обыске под сиденьем полицейские обнаружили семь упаковок с порошкообразным веществом. Согласно исследованию экспертов, в пакетах были наркотические средства — производные N-метилэфедрона и эфедрона.
Установлено, что мужчина оставлял в тайниках оптовые партии «синтетики».
В общей сложности из незаконного оборота было изъято 735 граммов криминального товара.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.