В Рязани задержали наркокурьера, который работал в нескольких регионах

Оперативникам поступила информация о том, что 49-летний безработный житель Московской области может быть причастен к распространению запрещенных веществ на территории областного центра. Правоохранители на въезде в город заблокировали иномарку, за рулем которой находился подозреваемый. При обыске под сиденьем полицейские обнаружили семь упаковок с порошкообразным веществом. Согласно исследованию экспертов, в пакетах были наркотические средства — производные N-метилэфедрона и эфедрона. Установлено, что мужчина оставлял в тайниках оптовые партии «синтетики».В общей сложности из незаконного оборота было изъято 735 граммов криминального товара. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.

В Рязани задержали наркокурьера, который работал в нескольких регионах. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Оперативникам поступила информация о том, что 49-летний безработный житель Московской области может быть причастен к распространению запрещенных веществ на территории областного центра.

Правоохранители на въезде в город заблокировали иномарку, за рулем которой находился подозреваемый.

При обыске под сиденьем полицейские обнаружили семь упаковок с порошкообразным веществом. Согласно исследованию экспертов, в пакетах были наркотические средства — производные N-метилэфедрона и эфедрона.

Установлено, что мужчина оставлял в тайниках оптовые партии «синтетики».

В общей сложности из незаконного оборота было изъято 735 граммов криминального товара.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.