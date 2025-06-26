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В Рязани в 2025 году сотрудники полиции изъяли 140 килограмм наркотиков
По словам начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области Александра Ильина, в среднем в месяц в регионе выявляются около 100 преступлений, которые связаны с запрещенными веществами.

В Рязанской области в 2025 году сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 140 килограмм наркотиков. Об этом рассказали в эфире ГТРК «Ока».

В Международный день борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом стало известно, что в 2025 году удалось ликвидировать три нарколаборатории в Рязанской области.

По словам начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области Александра Ильина, в среднем в месяц в регионе выявляются около 100 преступлений, которые связаны с запрещенными веществами.

«За неполных полгода 2025 выявлено порядка 600 преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Резкого скачка преступности не наблюдается», — отметил Ильин.

Как он рассказал в эфире, в Рязанскую область наркотики в основном поступают из Москвы, синтетические наркотики производятся в Росиии, опиоидный ряд веществ завозят из стран Азии.

«В последние годы синтетические наркотические средства — это 80 процентов трафика. Из 140 килограмм наркотиков, которые изъяли в 2025 году, 110 — это синтетические наркотики», — отметил начальник отдела.