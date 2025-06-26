В Рязани состоялась акция «Нет наркотикам!»
На мероприятии работали интерактивные площадки, волонтеры раздали прохожим листовки, рассказывающие о вреде психотропных веществ, детям предложили порисовать, ответить на вопросы викторины. «Постоянно появляются все новые виды психотропных веществ, которые оказывают пагубное влияние не только на физическое, но и психическое и социальное здоровье человека. Поэтому так важно говорить о профилактике, так как будущее принадлежит медицине предупредительной», — отметил нарколог Игорь Свиридов.
В четверг, 26 июня, в Новопавловской роще в Рязани состоялась акция «Нет наркотикам!». Об этом сообщает ИД «Пресса».
На мероприятии работали интерактивные площадки, волонтеры раздали прохожим листовки, рассказывающие о вреде психотропных веществ, детям предложили порисовать, ответить на вопросы викторины.
«Постоянно появляются все новые виды психотропных веществ, которые оказывают пагубное влияние не только на физическое, но и психическое и социальное здоровье человека. Поэтому так важно говорить о профилактике, так как будущее принадлежит медицине предупредительной», — отметил нарколог Игорь Свиридов.