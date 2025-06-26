В российских школах начали тестировать систему оценок за поведение

В эксперименте примут участие 84 учебных заведения. «С 1 сентября в школах нескольких регионов страны начнется апробация системы оценивания поведения учеников», — рассказали в министерстве. С начала учебного года в ряде школ Новгородской, Ярославской, Тульской областей, Луганской Народной Республики, Чеченской Республики и Республики Мордовия будут оценивать поведение детей. Результаты пилотного проекта рассмотрят с профессиональным сообществом и родителями. Ожидается, что таким образом станет понятна степень эффективности такого оценивания, а также доля дополнительной нагрузки на учителей.

В российских школах начали тестировать систему оценок за поведение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минпросвещения.

В эксперименте примут участие 84 учебных заведения.

«С 1 сентября в школах нескольких регионов страны начнется апробация системы оценивания поведения учеников», — рассказали в министерстве.

С начала учебного года в ряде школ Новгородской, Ярославской, Тульской областей, Луганской Народной Республики, Чеченской Республики и Республики Мордовия будут оценивать поведение детей. Результаты пилотного проекта рассмотрят с профессиональным сообществом и родителями. Ожидается, что таким образом станет понятна степень эффективности такого оценивания, а также доля дополнительной нагрузки на учителей.