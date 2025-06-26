Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 26
18°
Птн, 27
18°
Сбт, 28
20°
ЦБ USD 78.21 0.01 27/06
ЦБ EUR 91.66 0.6 27/06
Нал. USD 79.40 / 79.50 26/06 18:30
Нал. EUR 89.80 / 91.00 26/06 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
3 007
Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
29 336
Все как у людей. Рязанский паралимпиец рассказал, почему переехал в до...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанским мастером спор...
17 июня 12:43
19 440
«Беременна в 16» по-рязански
Алиса родилась, выросла и пошла в школу в Рязани. Три г...
11 июня 13:50
36 335
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В российских школах начали тестировать систему оценок за поведение
В эксперименте примут участие 84 учебных заведения. «С 1 сентября в школах нескольких регионов страны начнется апробация системы оценивания поведения учеников», — рассказали в министерстве. С начала учебного года в ряде школ Новгородской, Ярославской, Тульской областей, Луганской Народной Республики, Чеченской Республики и Республики Мордовия будут оценивать поведение детей. Результаты пилотного проекта рассмотрят с профессиональным сообществом и родителями. Ожидается, что таким образом станет понятна степень эффективности такого оценивания, а также доля дополнительной нагрузки на учителей.

В российских школах начали тестировать систему оценок за поведение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минпросвещения.

В эксперименте примут участие 84 учебных заведения.

«С 1 сентября в школах нескольких регионов страны начнется апробация системы оценивания поведения учеников», — рассказали в министерстве.

С начала учебного года в ряде школ Новгородской, Ярославской, Тульской областей, Луганской Народной Республики, Чеченской Республики и Республики Мордовия будут оценивать поведение детей. Результаты пилотного проекта рассмотрят с профессиональным сообществом и родителями. Ожидается, что таким образом станет понятна степень эффективности такого оценивания, а также доля дополнительной нагрузки на учителей.