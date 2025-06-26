В России зафиксировали нехватку вакцин для домашних животных

Ассоциация «Национальная ветеринарная палата» направило письма, в которых говорится о нехватке вакцин для собак и кошек, в Россельхознадзор и Минсельхоз. По их данным, в клиники поступает в два-три раза меньше препаратов по сравнению с 2024 годом. Врачи опасаются, что это приведет к росту случаев заражения домашних животных, а затем и людей. В пресс-службе Россельхознадзора «Известиям» сообщили, что проведут совещание с привлечением всех производителей вакцин для собак и кошек, чтобы разобраться в ситуации.

В России зафиксировали нехватку вакцин для домашних животных. Об этом сообщают « Известия ».

Ассоциация «Национальная ветеринарная палата» направило письма, в которых говорится о нехватке вакцин для собак и кошек, в Россельхознадзор и Минсельхоз.

По их данным, в клиники поступает в два-три раза меньше препаратов по сравнению с 2024 годом. Врачи опасаются, что это приведет к росту случаев заражения домашних животных, а затем и людей.

В пресс-службе Россельхознадзора «Известиям» сообщили, что проведут совещание с привлечением всех производителей вакцин для собак и кошек, чтобы разобраться в ситуации.