В России усилят контроль за автошколами

Контроль хотят усилить из-за роста числа ДТП по вине молодых водителей. Помимо этого, обсуждаются новые индикаторы риска для автошкол, которые в дальнейшем послужат основанием для проведения внеплановой проверки.