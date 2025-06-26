В России усилят контроль за автошколами
Контроль хотят усилить из-за роста числа ДТП по вине молодых водителей. Помимо этого, обсуждаются новые индикаторы риска для автошкол, которые в дальнейшем послужат основанием для проведения внеплановой проверки.
В России усилят контроль за автошколами. Соответствующий вопрос прорабатывают Рособрнадзор и МВД,
Контроль хотят усилить из-за роста числа ДТП по вине молодых водителей.
Помимо этого, обсуждаются новые индикаторы риска для автошкол, которые в дальнейшем послужат основанием для проведения внеплановой проверки.