В Минприроды заявили, что за мусорными баками будет следить искусственный интеллект

По словам заместителя главы Минприроды Дениса Буцаева, нейросеть учится распознавать заполненность контейнеров с точностью до 90% и вовремя сообщать, когда пора вывозить отходы. Буцаев отметил, что в работе с изображениями еще есть нюансы, но технологии уже серьезно продвинулись и помогают контролировать не только баки, но и состояние мусорных полигонов, а также количество птиц, которые там обитают.

В Минприроды заявили, что за мусорными баками будет следить искусственный интеллект. Об этом сообщает «Лента. ру».

По словам заместителя главы Минприроды Дениса Буцаева, нейросеть учится распознавать заполненность контейнеров с точностью до 90% и вовремя сообщать, когда пора вывозить отходы.

Буцаев отметил, что в работе с изображениями еще есть нюансы, но технологии уже серьезно продвинулись и помогают контролировать не только баки, но и состояние мусорных полигонов, а также количество птиц, которые там обитают.