В двух селах в Рязанской области отключат газ

Подача газа будет отключена в двух селах Шиловского района: с 08:00 2 июля до 17:00 4 июля ресурса не будет в селе Занино-Починки; с 08:00 7 июля до 17:00 10 июля — в селе Нармушадь. Отключение связано с работами по замене ШРП.