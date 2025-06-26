В двух селах в Рязанской области отключат газ
Подача газа будет отключена в двух селах Шиловского района: с 08:00 2 июля до 17:00 4 июля ресурса не будет в селе Занино-Починки; с 08:00 7 июля до 17:00 10 июля — в селе Нармушадь. Отключение связано с работами по замене ШРП.
В двух селах в Рязанской области отключат газ. Об этом сообщает пресс-служба регионального «Газпрома».
Подача газа будет отключена в двух селах Шиловского района:
- с 08:00 2 июля до 17:00 4 июля ресурса не будет в селе Занино-Починки;
- с 08:00 7 июля до 17:00 10 июля — в селе Нармушадь.
Отключение связано с работами по замене ШРП.