В ДТП в Самарской области скончалась женщина и пострадали два ребенка

В четверг, 26 июня, на трассе М-5 «Урал» в Самарской области произошло серьёзное ДТП, приведшее к образованию большой пробки. Об этом сообщает портал 63.ru.

Информация о случившемся поступила около двух часов дня.

По данным Центра по делам ГО, ПБ и ЧС Самарской области, авария произошла на 1027-м километре дороги в районе села Висловка. В результате столкновения легковушки марки Lada XRAY с грузовиком МАЗ пострадали 4 человека, включая двоих детей.

Женщина-пассажир скончалась на месте происшествия. Пострадавшие были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Для ликвидации последствий аварии привлекались подразделения МЧС, ГИБДД и медицинская служба.

Фото: 63.RU