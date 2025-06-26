В день своего рождения скончался советский режиссер Валерий Рыбарев

Отмечается, что причиной смерти стала долгая болезнь. Рыбарев родился 26 июня 1939 года в Саратове. Окончил режиссерское отделение Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. Среди его наиболее известных картин — «Тонежские бабы», «Свидетель» и «Меня зовут Арлекино». В 2002 году снял фильм «Прикованный» — совместный проект России и Беларуси с Владимиром Гостюхиным в главной роли.

В день своего рождения скончался советский и белорусский кинорежиссер и сценарист Валерий Рыбарев. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на Союз кинематографистов Беларуси.

Отмечается, что причиной смерти стала долгая болезнь.

Рыбарев родился 26 июня 1939 года в Саратове. Окончил режиссерское отделение Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. Среди его наиболее известных картин — «Тонежские бабы», «Свидетель» и «Меня зовут Арлекино».

В 2002 году снял фильм «Прикованный» — совместный проект России и Беларуси с Владимиром Гостюхиным в главной роли.

Фото: РИА Новости.