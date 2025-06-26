Ученые сообщили, что вейпы вызывают рак и повреждают нервы

В результате исследования ученые выяснили, что устройства для вейпа выделяют больше свинца, чем содержится в 20 пачках сигарет, а также канцерогенные никель и сурьму, причем их концентрация увеличивается с каждой новой затяжкой. Отмечается, что регулярное использование вейпов значительно повышает риск развития онкологических заболеваний, поражения нервной системы и респираторных болезней.

Ученые сообщили, что вейпы вызывают рак и повреждают нервы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Университета Калифорнии в Дэвисе (UCD).

В результате исследования ученые выяснили, что устройства для вейпа выделяют больше свинца, чем содержится в 20 пачках сигарет, а также канцерогенные никель и сурьму, причем их концентрация увеличивается с каждой новой затяжкой.

Отмечается, что регулярное использование вейпов значительно повышает риск развития онкологических заболеваний, поражения нервной системы и респираторных болезней.