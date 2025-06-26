Ученые нашли способ вылечить диабет I-типа одной инъекцией

Одна капельница препарата Zimislecel помогла 10 из 12 пациентов избавиться от потребности в инсулине. Лекарство создали специалисты фармацевтической компании Vertex Pharmaceuticals из Бостона. Препарат содержит стволовые клетки, которые заменяют поврежденные островковые клетки поджелудочной железы, отвечающие за регуляцию уровня глюкозы в организме. Это позволяет пациентам с тяжелой формой диабета значительно сократить или полностью отказаться от инъекций инсулина, что кардинально меняет их качество жизни.

Американские ученые нашли способ вылечить диабет I-типа одной инъекцией. Об этом пишет The New York Times.

Одна капельница препарата Zimislecel помогла 10 из 12 пациентов избавиться от потребности в инсулине.

Лекарство создали специалисты фармацевтической компании Vertex Pharmaceuticals из Бостона. Препарат содержит стволовые клетки, которые заменяют поврежденные островковые клетки поджелудочной железы, отвечающие за регуляцию уровня глюкозы в организме. Это позволяет пациентам с тяжелой формой диабета значительно сократить или полностью отказаться от инъекций инсулина, что кардинально меняет их качество жизни.

В организации не назвали стоимость лечения до его одобрения Управлением по контролю за продуктами и лекарствами. Также уточняется, что положительный эффект был проверен на одной группе и пока что нет подтверждения, что он повторится у других пациентов.