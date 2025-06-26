Студенты РГАТУ поучаствовали в выставке племенных коров «Рязанские Зорьки 2025»

В июне 2025 года представители Рязанского государственного агротехнологического университета имени П. А. Костычева стали участниками IV областной выставки-выводки племенных коров «Рязанские Зорьки 2025».

Делегацию вуза из числа студентов СПО и обучающихся ВО, преподавателей и деканов факультета ветеринарной медицины и биотехнологии и факультета дополнительного профессионального и среднего профессионального образования возглавил ректор А. В. Шемякин.

На открытии мероприятия министр сельского хозяйства и продовольствия региона Дмитрий Филиппов отметил, что коров по праву можно считать одним из брендов региона, так как рязанские особи — одни из самых высокоудойных в России, и в рейтинге по молочной продуктивности Рязанская область уже пять лет держится в числе лидеров.

Своих лучших животных демонстрировали 16 племенных предприятий.

Программа выставки включала встречу студентов со специалистами племенных предприятий, мастер-классы, конкурсы и профессиональный квест «Клуб молодых животноводов», где соревновались команды из аграрных учебных заведений региона. По итогам квеста победителями стали две команды — Рязанского агротехнологического университета и Рязанского колледжа им. Н. Н. Комарова. Организованная в рамках мероприятия экскурсия в колхоз (СПК) им. Ленина Старожиловского района помогла студентам освоить ключевые аспекты молочного производства в формате реального времени.

Для рязанского региона молочная отрасль — ключевой сектор агропромышленного комплекса. Племенное скотоводство развивается успешно и немаловажную роль в этом играет ставшая традиционной выставка «Рязанские Зорьки» — профессиональная площадка для зоотехников и ветеринаров, организуемая ежегодно с целью обмена опытом и демонстрацией современных технологий, повышающих эффективность и рентабельность молочной отрасли.