Стало известно о погибшей в ДТП с легковушкой в Рязанской области

Авария случилась 25 июня, примерно в 07:20, на 8-м километре автодороги Шацк — Сасово — Касимов. По предварительной информации полиции, 41-летняя жительница Шацка, управляя автомобилем ВАЗ-2112, не справилась с управлением, съехала в кювет и врезалась в опору уличного освещения. В результате происшествия водитель от полученных травм скончалась на месте происшествия. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Стало известно о погибшей в ДТП с легковушкой в Рязанской области. Соответствующую информацию предоставила пресс-служба УМВД по региону.

Авария случилась 25 июня, примерно в 07:20, на 8-м километре автодороги Шацк — Сасово — Касимов.

По предварительной информации полиции, 41-летняя жительница Шацка, управляя автомобилем ВАЗ-2112, не справилась с управлением, съехала в кювет и врезалась в опору уличного освещения.

В результате происшествия водитель от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на месте происшествия работали спасатели.