Стало известно, что забывают россияне в электричках

Из направлений лидирует Казанское — там пассажиры оставили почти 30% от всех вещей за полгода. Чаще всего оставляют ручную кладь: сумки и рюкзаки, пакеты и чемоданы. Среди необычных находок — забытый телевизор, саженцы рододендрона, а также бальное платье. В компании напоминают, что вернуть забытые вещи можно на станции или в линейном отделе на конечной точке маршрута. «Потеряшки» хранятся до шести месяцев.

Стало известно, что забывают россияне в электричках. Об этом сообщает ЦППК.

Из направлений лидирует Казанское — там пассажиры оставили почти 30% от всех вещей за полгода.

Чаще всего оставляют ручную кладь: сумки и рюкзаки, пакеты и чемоданы.

Среди необычных находок — забытый телевизор, саженцы рододендрона, а также бальное платье.

В компании напоминают, что вернуть забытые вещи можно на станции или в линейном отделе на конечной точке маршрута. «Потеряшки» хранятся до шести месяцев.