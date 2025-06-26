Рязанская семья получила соцвыплату на приобретение жилья

Отмечается, что глава Касимовского округа вручил сертификат супругам Рыжовым. Они — участники подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей». Ольга и Денис воспитывают двоих дочерей. Выплату супруги планируют потратить на погашение части ипотечного кредита. Квартиру они купили в многоэтажке в одном из микрорайонов города.