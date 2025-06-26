Рязанская прокуратура добилась обеспечения инвалида медицинским прибором

Прокуратура Октябрьского района Рязани провела проверку по обращению местной жительницы-инвалида, нуждающейся в системе непрерывного мониторинга уровня глюкозы крови. Установили, что медицинское изделие рязанке не было предоставлено. Прокурор подал в суд иск к региональному министерству здравоохранения с требованием обеспечить женщину всем необходимым и компенсировать моральный вред. Суд удовлетворил заявленные требования, и женщина получила медицинский прибор.