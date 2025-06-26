Рязанцев пригласили зарегистрировать брак в прямом эфире на радиостанции

«Мы ищем смелую влюбленную пару, которая готова расписаться в прямом эфире на радио — официально! Пусть ваше „Да“ станет самым громким влюбленным заявлением этого лета!» — написано в посте.