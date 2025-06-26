Рязанцам рассказали о погоде в пятницу
27 июня будет облачно, с прояснениями. Ночью ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, ночью местами порывы 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14°С, днем +15…+20°С.
Рязанцам рассказали о погоде в пятницу. Прогноз разместил региональный ЦГМС.
27 июня будет облачно, с прояснениями. Ночью ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Днем преимущественно без осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с, ночью местами порывы 10-15 м/с.
Температура воздуха ночью +9…+14°С, днем +15…+20°С.