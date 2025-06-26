Рязанцам назвали самые бесполезные аксессуары для автомобиля
Заглушки для замков ремней безопасности — совершенно опасные изделия, которыми пользуются водители, чтобы не пищал сигнализатор. Незаводская тонировка стекол, даже если ее параметры укладываются в разрешенные, также снижает безопасность движения. Дефлекторы на кромке капота, ничего кроме ржавчины также не приносят. Среди аксессуаров, которые устанавливаются в салоне, бесполезными и опасными являются любые массивные изделия, например, ароматизаторы и игрушки, которые могут слететь со своего места.
Рязанцам назвали самые бесполезные аксессуары для автомобиля. Об этом пишет
По его словам, заглушки для замков ремней безопасности — совершенно опасные изделия, которыми пользуются водители, чтобы не пищал сигнализатор.
Незаводская тонировка стекол, даже если ее параметры укладываются в разрешенные, также снижает безопасность движения. Дефлекторы на кромке капота, ничего кроме ржавчины также не приносят.
Среди аксессуаров, которые устанавливаются в салоне, бесполезными и опасными являются любые массивные изделия, например, ароматизаторы и игрушки, которые могут слететь со своего места.