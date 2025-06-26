Рязанцам назвали самые бесполезные аксессуары для автомобиля

Заглушки для замков ремней безопасности — совершенно опасные изделия, которыми пользуются водители, чтобы не пищал сигнализатор. Незаводская тонировка стекол, даже если ее параметры укладываются в разрешенные, также снижает безопасность движения. Дефлекторы на кромке капота, ничего кроме ржавчины также не приносят. Среди аксессуаров, которые устанавливаются в салоне, бесполезными и опасными являются любые массивные изделия, например, ароматизаторы и игрушки, которые могут слететь со своего места.

Рязанцам назвали самые бесполезные аксессуары для автомобиля. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на эксперта Михаила Колодочкина.

По его словам, заглушки для замков ремней безопасности — совершенно опасные изделия, которыми пользуются водители, чтобы не пищал сигнализатор.

Незаводская тонировка стекол, даже если ее параметры укладываются в разрешенные, также снижает безопасность движения. Дефлекторы на кромке капота, ничего кроме ржавчины также не приносят.

Среди аксессуаров, которые устанавливаются в салоне, бесполезными и опасными являются любые массивные изделия, например, ароматизаторы и игрушки, которые могут слететь со своего места.