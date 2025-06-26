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Рязанцам напомнили о льготах и выплатах для семей участников СВО
Отделение Социального фонда России по Рязанской области напомнило рязанцам о специальных мерах поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей. Для беременных жен и несовершеннолетних детей установлены специальные пособия сроком на шесть месяцев. При расчете помощи доходы мобилизованного супруга не учитываются. Женщины, ожидающие ребенка, смогут получить разовую выплату в размере 42 665 рублей, если срок беременности достигнет минимум 180 дней. Подать заявление нужно не позже полугода после завершения службы мужа-мобилизованного. Кроме того, если у военнослужащего есть ребенок младше трёх лет, семья может претендовать на ежемесячные выплаты в размере 18 285 рублей. Однако сначала потребуется подтвердить участие отца ребёнка в специальной военной операции.

Отделение Социального фонда России по Рязанской области напомнило рязанцам о специальных мерах поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей. Информация об этом появилась на их официальном сайте.

Важно отметить, что многие социальные выплаты и льготы будут назначаться автоматически («проактивно»), без подачи заявления. В случае личного визита участник спецоперации получит необходимую поддержку за один визит.

Для беременных жен и несовершеннолетних детей установлены специальные пособия сроком на шесть месяцев. При расчете помощи доходы мобилизованного супруга не учитываются.

Женщины, ожидающие ребенка, смогут получить разовую выплату в размере 42 665 рублей, если срок беременности достигнет минимум 180 дней. Подать заявление нужно не позже полугода после завершения службы мужа-мобилизованного.

Кроме того, если у военнослужащего есть ребенок младше трёх лет, семья может претендовать на ежемесячные выплаты в размере 18 285 рублей. Однако сначала потребуется подтвердить участие отца ребёнка в специальной военной операции.

Время прохождения службы в рамках СВО идёт в двойной учёт страхового стажа и даёт дополнительные пенсионные баллы. Тем, кому присвоено звание ветерана боевых действий, полагаются дополнительные денежные выплаты каждый месяц.

Тем, кто получил инвалидность в результате участия в военных действиях, фонд назначает пенсию по инвалидности и специальную ежемесячную компенсацию.

Подать заявку на получение всех перечисленных мер поддержки можно дистанционно через сайт государственных услуг или посетив ближайшее отделение Социального фонда России в регионе. За дополнительной информацией граждане могут обратиться в единый контакт-центр по бесплатному телефону горячей линии: 8-800-100-00-01.