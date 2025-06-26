Россиянам рассказали о законах, вступающих в силу с июля

Россияне смогут направлять и получать процессуальные документы по делам об административных правонарушениях в электронном виде. Личный визит в почтовое отправление или госорганы не потребуется, нужно только авторизоваться через «Госуслуги». Говырин добавил, что изменения также затрагивают банковский сектор. Так, с 1 июля крупнейшие регуляторы должны по заявке россиян через «Госуслуги» открывать социальные счета и вклады. Уточняется, что эти продукты предназначены для пенсионеров, инвалидов, получателей социальных пособий и малообеспеченных.

Россиянам рассказали о законах, вступающих в силу с 1 июля. Соответствующую информацию предоставил RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Как указано в публикации, россияне с 1 июля смогут направлять и получать процессуальные документы по делам об административных правонарушениях в электронном виде. Личный визит в почтовое отправление или госорганы не потребуется, нужно только авторизоваться через «Госуслуги».

Помимо этого, вступают в силу нормы, согласно которым участники платформы цифрового рубля подпадают под действие законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Говырин добавил, что изменения также затрагивают банковский сектор. Так, с 1 июля крупнейшие регуляторы должны по заявке россиян через «Госуслуги» открывать социальные счета и вклады. Уточняется, что эти продукты предназначены для пенсионеров, инвалидов, получателей социальных пособий и малообеспеченных.

Кроме того, дополнительная мера касается ипотечного кредитования. По словам Говырина, банки не смогут брать комиссию за предоставление пониженной ставки по ипотеке, если речь идет о стандартных условиях кредитования.