Россиянам рассказали, как защитить крупные суммы денег на карте

По данным МВД, крупная сумма на дебетовой карте делает человека приоритетной целью для злоумышленников. Россиянам перечислили способы, как обезопасить деньги: хранить на карте «оперативный минимум»; пользоваться виртуальными картами — создавать их специально для конкретных операций на короткий срок; ограничить суммы на снятие наличных и оплату покупок; создать отдельную карту или счет, предназначенные только для подключенных автоплатежей.

Россиянам рассказали, как защитить крупные суммы денег на карте. Об этом в четверг, 26 июня, сообщили в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

По данным ведомства, крупная сумма на дебетовой карте делает человека приоритетной целью для злоумышленников. Россиянам перечислили способы, как обезопасить деньги: