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Россиянам назвали действия при укусе паука
Ученый отметил, что пауков не стоит бояться, если знать, как действовать при укусе. В случае укуса необходимо обработать рану перекисью водорода, принять антигистаминные препараты и наблюдать за состоянием в течение нескольких часов. При появлении симптомов, таких как повышение температуры, следует обратиться к врачу.

Россиянам назвали действия при укусе паука. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на арахнолога Дмитрия Фетисова.

По его словам, большинство домашних пауков избегают людей и не кусают их без причины. Домашние пауки, такие как представители родов фолькус, стеатода и тегенария, обычно предпочитают убегать при встрече с человеком. Первые из них не способны прокусить человеческую кожу, вторые — избегают прямого контакта, а третьи строят паутинные воронки и могут быть пугливыми, если их паутину случайно задеть, рассказал эксперт.

На юге России встречаются более опасные виды пауков, такие как каракурт и южнорусский тарантул. Первый считается самым опасным пауком в стране и обитает в Воронежской, Ростовской, Краснодарской областях и других южных регионах. Тарантул, хотя и выглядит внушительно (до 4 см без учета лапок), также не нападает без причины.

Фетисов подчеркнул, что укусы пауков обычно происходят, если человек нарушает их личные границы. В большинстве случаев паук предпочтет убежать, а не атаковать.

Ученый также отметил, что пауков не стоит бояться, если знать, как действовать при укусе. В случае укуса необходимо обработать рану перекисью водорода, принять антигистаминные препараты и наблюдать за состоянием в течение нескольких часов. При появлении симптомов, таких как повышение температуры, следует обратиться к врачу.