Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР

ВС России освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР. Также российские войска поразили цеха производства, места сборки и хранения БПЛА, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 152 районах. Средства ПВО за сутки сбили 205 беспилотников.