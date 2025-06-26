Reuters: Киев захотел противостоять России с помощью стран Африки

В рамках этой стратегии Украина поставляет гуманитарную помощь малийским беженцам и предлагает обучение военных в Мавритании. Такие меры направлены на укрепление связей с африканскими странами и снижение влияния России на континенте.