Reuters: Киев захотел противостоять России с помощью стран Африки
В рамках этой стратегии Украина поставляет гуманитарную помощь малийским беженцам и предлагает обучение военных в Мавритании. Такие меры направлены на укрепление связей с африканскими странами и снижение влияния России на континенте.
Киев захотел противостоять России с помощью стран Африки. Об этом сообщил специальный представитель Украины по Ближнему Востоку и Африке Максим Субх, пишет Reuters.
В рамках этой стратегии Украина поставляет гуманитарную помощь малийским беженцам и предлагает обучение военных в Мавритании.
Такие меры направлены на укрепление связей с африканскими странами и снижение влияния России на континенте.